TOP20 ⟩ 2023. aasta lugejate lemmikud tarbijalood: liikluskindlustuse muudatus, lotovõit ja klientide tüssamised

16. mail avatakse pärast kaks kuud kestnud remonti Eesti suurim toidupood, 7500-ruutmeetrine Järve Selveri hüpermarket. «Järve Selveri ehituse lõpusirgel on enam kui 7500-ruutmeetrine müügisaal täitumas kaupadega ja avamiseni on jäänud vähem kui üks ööpäev – põnevus kasvab ja oodatud hetk jõuab kätte homme keskpäeval,» ütles Selveri juht Kristi Lomp.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) hoiatab sõidukit osta soovivaid inimesi ettevõtte Autoturg OÜ eest. Viimase kahe aasta jooksul on Autoturg OÜ pärast TTJA poole pöördunud 48 tarbijat ning ametil on alust arvata, et kaupleja suhtes on kaebusi tegelikult veelgi rohkem. Autoturg ei ole tarbijavaidluste komisjoni tehtud otsuseid täitnud ning on seetõttu lisatud TTJA musta nimekirja.