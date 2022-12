TOP 20 ⟩ Sõja vastu üles astunud oligarhid, elektriarve tasujale autot pakkunud mees ja Venemaa juhtide praalimine

Sellised korterid on sõjapõgenike majutamiseks kasutatavas Kopli tänava majas. Konkreetsesse korterisse põgenikke siiski ei majutatud. Foto on põgeniku tehtud.

Laskevalmis ja välja lülitatud transponderitega Vene sõjalaevad said Soome lahel rahumeeli toimetada ka tänavu, sest rahvusvahelistes vetes pole enda nähtamatuks tegemine keelatud. Tegelikult on aga meri Eesti ja Soome vahel nii kitsas, et kui kumbki riik rakendaks ÜRO mereõiguse konventsioonis olevaid võimalusi täismahus, puutuksid Eesti ja Soome merepiirid kokku ning rahvusvahelist vett kahe riigi vahel ei olekski.