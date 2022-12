Eesti kinnisvaraturgu on tabanud šokk

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi sõnul jätkus ka novembris kinnisvaraturul vaikelu, kusjuures ostjaskonna suurimaks mureks on kõrge inflatsiooni ja energiahindade asemel saanud kasvav Euribor.

«Loomulikult ei ole kuhugi kadunud ka teised negatiivsed tegurid nagu majanduslangus, pidevalt tõusev toidukorvi hind ning üldine ebakindlus, mis on tingitud sõjast ja selle otsesematest ning kaudsematest mõjudest,» nentis Vähi pressiteates.

Kui inimeste kulud kiiresti tõusevad, aga tulud ei kasva, jõuab paratamatult kätte see hetk, kus pangalaenu ei jõuta enam tasuda ning pangale võlgu jäädes võetakse kodu üldse käest ära. Seepärast ei kiirusta ostjad praegu korteriturule.

Analüütik prognoosib, et üldise ebakindluse ning kõrgete ehitushindade tõttu ostjaid kaotav uusarenduste turg läheb mõneks ajaks pausile, märkides, et ehitusplaanide peatamisest on märku andud mitmed suured ja väiksemad arendajad.