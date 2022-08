Postimehe ostukorv: turule on tekkinud uus hinnaüllataja

Ei tea, kas Selver tegi juulikuu edetabeli ülekaalukast võidust omad järeldused, kuid sel kuul sai pea kõiki Selveri hindu meie tabelis allapoole korrigeerida. Ja seda koguni nii palju, et jaekett kaotas oma hinnaliidri rolli ning kukkus kolmandale kohale. Kokku odavnes Selveri toidukorv ligi seitsme euro võrra. Sel kuul saab öelda, et Selveris on kõige soodsama hinnaga puu- ja köögiviljad.