Täna jõuab Eesti autoomanike jaoks kätte kardetud tõetund

Eesti aga on sisseveokeeldude seadmisel muust Euroopast sammukese ees ning naftatoodete impordikeeld, mis mujal hakkab kehtima veebruari alguses, jõustub Eestis juba täna.

Kui hinnad esmaspäeval tanklates tõusevad, on tarbijad häbitult petta saanud, sest välismeedia andmetel on Euroopas kõik, kes vähegi said, oma mahutid odavat Venemaa kütust täis valanud.