Eesti Energia lajatas universaalteenuselt börsipaketile tahtnud kliendile kahekordse marginaali

«Mina ei ole sõlminud universaalteenuse elektrilepingut Eesti Energiaga, see on sõlmitud minu eest ja minu teadmata,» kirjutas Raudsaar oma Facebooki lehel.

«Kui taganesin lepingust, siis informeeris e-keskkond mind asjaolust, et jään elektrit tarbima üldteenuse alusel. Seega pean tegema veel täiendava liigutuse, et jõuda tagasi oma algupärase paketini. Seega, head kliendid, olge tähelepanelikud! Universaalteenuse lepingust taganemine ei tähenda seda, et hakkate automaatselt tarbima oma universaalteenuse eelset paketti. Automaatselt hakkate tarbima üldteenust, mis on üldiselt ebasoodne,» lisas Raudsaar.

See pole aga veel kogu tõde. Tõde on see, et universaalteenuse eelset paketti enam tagasi ei saagi. Selle asemel võib ta sõlmida uue börsipaketi uue hinnaga, kuid kui tema varasema paketi hind oli börsihind + 0,29 senti kW/h, siis uue pakkumise hind on börsihind + 0,55 senti kW/h.