Maskid langenud: Venemaa ei taasta gaasitarneid enne, kui sanktsioonid lõpetatakse

Kui varem on Venemaa kinnitanud, et maagaasi ei voola Euroopasse Nord Stream 1 kaudu rikete tõttu, siis nüüd on kõik maskid langenud ning Kremli teatel ei avata gaasikraane enne, kui lääneriigid Moskva vastu suunatud sanktsioonid lõpetavad.