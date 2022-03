Venemaa rikkaim ärimees: «Ärge viige meid tagasi 1917. aastasse»

Maailma suurima pallaadiumi ja rafineeritud nikli tootja Norilsk Nickeli president ja suurim aktsionär Vladimir Potanin ütles, et Venemaa peaks pragmaatiliselt reageerima oma tõrjutusele maailmamajandusest, vahendab Der Spiegel.

«Me ei peaks püüdma ust kinni lüüa, vaid püüdma säilitada Venemaa majanduslikku positsiooni nendel turgudel, mida me nii kaua kasvatasime,» ütles 61-aastane Potanin Telegrami sõnumirakenduse kaudu.

Potanin, kes on üks tuntumaid Venemaa miljardäre, kelle suhtes lääs ei ole sanktsioone kehtestanud, ütles, et lahkunud ettevõtete varade konfiskeerimine tooks kaasa selle, et investorid hülgavad aastakümneteks Venemaa.