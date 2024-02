«Kui vähendame pisisentide kasutamise vajadust, toome alla ka kulud tootmisele-käitlemisele ja keskkonnale. See muudatus ei too kaasa ei hinnatõusu ega vajadust üksikute kaupade hindu muuta. Sularahas tasutava ostukorvi hind väheneb või kasvab selle tulemusel kuni 2 senti. Ümardamise kontroll jääb ostjale, sest tal on valik – sularahaga makstes hind ümardatakse, kaardiga makstes mitte. Kaupmehel sellist valikut pole, tema jaoks oleks ümardamine automaatne ja sõltuks kliendi maksmisviisist,» selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.