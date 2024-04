Prisma: inimesed hoiavad kokku ka hooajakaupadelt

Eesti inimeste ostukäitumist mõjutab otseselt hind, kinnitab Norstati märtsis avaldatud uuring, mille kohaselt teeb 61 protsenti sihtrühmast ostuotsuseid peamiselt hinna alusel. See fakt ei ole jäänud märkamata ka Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitarul, kes rõhutab pidevat tähelepanu klientide eelistustele, et pakkuda neile huvi pakkuvaid tooteid. Näiteks on Prismades saadaval mitmekülgne valik erinevaid grille, mis vastab erinevate klientide vajadustele.

Kuigi Eestis on endiselt populaarseimad söegrillid, siis Soomes on gaasigrillide võidukäik olnud seni märgatavam. Siiski on märgata muutust, kus söe- ja suitsugrillide müük Soomes on tõusuteel, ning need hakkavad järele jõudma gaasigrillidele. Soome Prismade müügiandmed peegeldavad ka elavnenud huvi uute ja pikaajaliste grillimisviiside vastu, mille tulemusena on suurenenud suitsutamiseks sobivate puidulaastude ja digitaalsete lihatermomeetrite müük. Üldiselt võib märgata, et põhjanaabrid on aina entusiastlikumad grillimistarvikute soetamisel.