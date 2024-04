Uuringust selgus, mis on Eesti investorite seas praegu populaarseim varaklass kinnisvara järel

Citadele panga tellimusel Norstati poolt Baltikumis läbi viidud uuringust selgus, et kui inimestel oleks võimalus, siis eelistaks lausa 78 protsenti Eesti inimestest investeerida esmalt just kinnisvarasse (maa, mets, eluasemed).

Investeerimisviisidest teisele kohale 36 protsendiga tuli kuld ja muud väärismetallid. Kolmandana, 32 protsendiga, eelistaksid inimesed investeeringuid väärtpaberitesse ehk aktsiatesse, võlakirjadesse jne.

«Eestlaste usk kinnisvarasse on püsinud pikalt kõrgel tasemel, aga veidi üllatav on nii suur hulk inimesi, kes hindab väärismetallidesse investeerimist. Tundub, et Eesti inimeste jaoks on olulised just käega katsutavad instrumendid,» arutles Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«Huvitaval kombel on ka võrreldes Läti ja Leedu inimestega siin rohkem huvi füüsiliste investeerimisviiside vastu. Kõik need kategooriad said Eesti inimestelt rohkem hääli,» lisas ta.

Alternatiivsemad varaklaasid

Eesti inimestest märkis lisaks veel 13 protsenti, et nemad eelistaksid investeerida kunstiteostesse ning seitse protsenti paigutaksid raha väärtesemetesse, nagu ehted, kellad jne.

Hakiainen lisas, et huvi kolmanda pensionisamba vastu pole küsitluse järgi Eesti inimeste seas just eriti suur. Seda eelistaks investeerimisviisina 23 protsenti vastanutest. «Võimalik, et paljud ei võta pensionisammast ka kui eraldi investeerimisviisi. Samas tootlikkuse mõttes on pensionisammas väga eeskujulik, kuna riik võimaldab pensionisammaste maksetele tulumaksuvabastust. Tähele tasub panna ka seda, et alates 1. jaanuarist 2025 on tulumaksumäär 22 protsenti,» märkis Hakiainen.