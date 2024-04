NÄDALA PERSOON Madis Kallas: makse saab nõuda neilt, kel rohkem vara

Ministriametist loobunud ja riigikogu liikmena tööle asunud Madis Kallas kodusaarel Kuressaare keskväljakul. Ta on kaks aastat olnud perest eemal, käinud Saaremaal ainult nädalavahetustel, pidanud nädala sees videokõnesid lastega. See oli lastele üllatus, et isa on järsku kodus. Viieaastane tütar küsis veel pühapäeval, millal isa jälle ära sõitma hakkab.

Foto: Irina Mägi