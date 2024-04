Raha kaob käest? Nipid kulutamise tuhinast vabanemiseks

See tähendab, et isegi kui palk on vahepeal tõusnud ja näiteks uut telefoni ostes põhimõtteliselt saaks endale lubada ka kallimat mudelit, tasub ikkagi piirduda sellisega, mis oleks mahtunud eelarvesse ka varem.

Niimoodi muutub üldine soovitus, et tuleks elada alla oma võimete, konkreetseks – kas ma saanuks seda osta ka aasta tagasi? Kui ei, siis jäägu see kulutus tegemata.

Kehtesta kulutamisvaba päev – ja siis nädal

Lihtne viis on panna paika, et ühel kindlal päeval nädalas raha lihtsalt ei kuluta – mitte sentigi. See võib olla näiteks kuluvaba kolmapäev – vajaliku saab ju teistel päevadel ära osta. Ka näiteks lõunasöögi saab kodust kaasa võtta, mis on ühtlasi nii odavam kui ilmselt ka tervislikum.