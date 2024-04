Globaalne raport näitab Eesti majandusele lootuskiirt

«Dun & Bradstreet'i Q2 2024 Global Business Optimism Insights uuring näitab üldise ettevõtlusoptimismi jätkuvat paranemist võrreldes kvartaliga. Meie jaoks on märkimisväärne Eesti jaoks olulise ekspordiriigi Rootsi ettevõtete optimisminäitaja kasv kvartaliga koguni 14 protsendi võrra, mis näitab, et regiooni ettevõtted on taas stabiilsust saavutamas pärast pikka heitlust inflatsioonisurve ja ülemaailmse rahapoliitika karmistumisega,» kommenteeris raportit Dun & Bradstreeti Balti piirkonna ärijuht Marek Vihuri.

«Tänapäeva tarneahelad seisavad silmitsi enneolematute riskidega, mis tulenevad ebastabiilsetest kaubandussuhetest, rahvarahutustest, äärmuslikest ilmastikutingimustest ja katastroofidest. Üha enam ettevõtteid püüavad leevendada neid riske, kasutades andmeid, et teha kindlaks parimad ja kuluefektiivseimad võimalused oma põhitegevuse ja tarneahelate tagasitoomiseks koduregiooni (inglise keeles: reshoring), madalamate kuludega lähiriikidesse (inglise keeles: nearshoring) ja liitlasriikide ettevõtete juurde (inglise keeles: friend shoring).»

Kuigi ettevõtete üldine optimism on jätkuvalt paranenud, näitab Dun & Bradstreet'i Q2 2024 Global Business Optimism Insights aruande tulevikuperspektiivide osa, et ülemaailmse tarneahelate järjepidevuse indeksi osas on ettevõtete optimism jätkuvalt langenud - II kvartalis oli langus kaheksa protsenti, mis oli jätkuks kuue protsendilisele langusele I kvartalis.

Selle languse peamiseks põhjuseks on jätkuv kaubasaadetiste sunnitud ümbersuunamine peamistel kaubateedel erinevate geopoliitiliste sündmuste tõttu. Uuringu andmed näitavad, et iga seitsmes ettevõte leiab, et tarneahela katkemine on mõjutanud nende tegevust. Ettevõtted siiski juba kohanevad oludega, rakendades oma riskiplaane ja mitmekesistades tarnijate baasi eri piirkondades.