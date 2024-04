Kuidas valida endale sobiv telefonioperaator?

Lisaks tuleks vaadata, mida konkreetse paketi hind kaasa toob. Näiteks kui operaator meelitab paketiga liituma, andes selleks mõne seadme kas allahindlusega või justkui tasuta kaasa, siis tasuks enne lepingu sõlmimist numbrid kokku lüüa. Võimalik, et kokkuvõttes läheb soodsana tunduv pakett hoopis kallimaks maksma ja enamasti on taolised pakkumised seotud ka tähtajalise lepinguga.

Säästu- ja kombovõimaluste olemasolu

Klienditeeninduse kvaliteet

Klienditeenindust ilmselt igapäevaselt vaja ei lähe, kuid oluline on olla kindel, et abi on käeulatuse kaugusel, kui peaksid seda soovima. Kõige lihtsam viis klienditeeninduse kvaliteedi tuvastamiseks on vaadata uuringute ja konkursside tulemusi.