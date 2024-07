MIS ON PÕHJUS? Miks ei esitata majandusaasta aruandeid õigel ajal?

Viimase kaheksa aasta jooksul on õigeaegselt esitatud majandusaasta aruannete arv jäänud 57 – 68 protsendi vahele. Tänavu on Eestis aruandekohuslasi ettevõtteid ühtekokku 306 855 ja ka see aasta ei suutnuf seda trendi muuta. Seda vaatama isegi sellele, et 2023. aasta majandusaasta aruannete esitamine sai tugeva alguse, kui 31.maiks oli esitanud oma aruande 25,2 protsenti kõigist aruandekohuslastest, mis on läbi aastate kõrgeim näitajad. Miks siis aruandeid õigeaegselt esitatud ei saa?