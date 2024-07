Regent Seven Seas Cruises kruiisilaev Seven Seas Navigator

Pühapäeval, 7. juulil, tervitab Saaremaa sadam selle aasta esimest kruiisilaeva - Regent Seven Seas Cruises kruiisilaeva Seven Seas Navigatori, mille pardal on 487 peamiselt Ameerika Ühendriikidest pärit reisijat.