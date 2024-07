Bigbank: kodulaenude maht kolmekordistus, laenusumma püstitas rekordi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri on keskmine kodulaenude turg olnud läbi kogu kevade väga aktiivne ning ka keskmine laenusumma on kuust kuusse jõudsalt kasvanud, kuid 150 000 euro piirist murdis summa läbi esmakordselt. «Ühelt poolt näitab see inimeste sissetulekute ja koos sellega ka laenuvõimekuse kasvu, kuid ma ise pean veelgi olulisemaks just laenamisjulguse taastumist,» kommenteeris Pechter juunikuu tulemusi.