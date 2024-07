OOTAMATU LAHKUMINE Elektrijaamade ja õlitehaste juht Andres Vainola lahkub Eesti Energia kontsernist

Andres Vainola ootamatu lahkumine tuli energiasektoris tegutsevatele inimestele suure üllatusena - oli ju Eesti Energia uus juht Durejko toonud Vainola Eesti Energia juhatussse, kus tal leping kehtis veel kaks aastat. Vainola õlgadel on keerulises turuseisus hinge vaakuvad põlevkivi elektrijaamad ning kohtuveskite vahele jäänud uus põlevkiviõli tehas, mille ehitustööd on lõppjärgus. Lihtne pole Vainolal töö Ida-Virumaal olnud, sest suurkoondamised on tekitanud hulgaliselt pahameelt. Lisaks on tema ärivaldkond teeninud loodetud tulu asemel hoopis hulgaliselt kulusid.

«Kümme aastat Eesti Energia grupis, sellest viimased neli Enefit Poweri juhina on minu jaoks olnud võrdväärne Eesti riigi teenimisega. See on andnud suurepärase elukogemuse ja võimaluse tegelda Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega. Olen suurema osa oma elust tegelenud eraettevõtlusega ja tunnen, et on aeg sellesse valdkonda naasta. Uus juht saab tuua Enefit Powerisse uue hingamise ettevõtte edasiviimiseks ja veelgi suurema panuse andmiseks Eesti Energia roheteekonda,» lausus Vainola.