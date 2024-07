Juuli alguses alustas Mt. Gox aga võlausaldajatele tagasimakseid. Hinnanguliselt võib tagasimaksete summa ulatuda 8 miljardi dollarini. Tundub, et tagasimaksed on mõjutanud ka turgu. Nädalaga on bitcoin kukkunud 12 protsenti ning kuuga on hind kukkunud 22,5 protsenti.