Venelaste raha on jõudnud tagasi Euroopa kinnisvaraturule

Väljaande Kommersant teatel on viimase poole aasta jooksul Venemaa kodanike nõudlus Bulgaaria eluaseme järele eelmise aastaga võrreldes kasvanud 40 protsenti. Montenegros on venelaste kinnisvaratehingute arv kasvanud 12 protsenti ning samuti on Venemaa kodanike kinnisvaratehingud suurenenud Ungaris, Küprosel, Prantsusmaal ja Hispaanias.