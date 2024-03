Majandusteadlane usub, et välismeedia levitab üha agaramalt Vene narratiive, ent käes on aeg lõpetada selline tegevus.

Hilgenstock rõhutas, et Ukraina sõja tõttu Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid toimivad. Samas möönis ta, et need võiksid olla veelgi tõhusamad ning nende täitmist tuleks märksa rangemalt kontrollida.