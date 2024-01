Võrklaev: Venemaa külmutatud varad tuleb võimalikult kiiresti Ukraina toetuseks suunata

Alates sõja algusest arutavad ELi rahandusministrid regulaarselt Venemaa sõja mõjusid Ukrainale ning seda, kuidas Ukrainat aidata ja Venemaa oma tegude eest maksma panna. «Sõda on pikalt kestnud ja peame kasutama igat võimalust täiendavaks toeks, et Ukraina suudaks oma riiki toimimas hoida,» sõnas rahandusminister.

«Kahju, mida Venemaa oma sõjategevusega on juba tekitanud ja põhjustab, on tohutu. Peame panema Venemaa selle eest maksma,» ütles Võrklaev. Ta lisas, et Eestis oleme juba astumas samme Venemaa külmutatud varade kasutamiseks ja vastav eelnõu on riigikogus.