Eesti Energia andis Elektrilevile tööautod tagasi

Kallas ütles toona valitsuse pressikonverentsil, et Eesti Energia kantis Elektrilevi tühjaks, ehhki valitsus seda ei soovinud. «Need kõik olid kanditud ära, mille kohta valitsus oli teinud otsuse suvel, et Eesti Energia ei tohi niimoodi teha. Ta ei tohi jätta seda ühingut tühjaks nii, et see ühing pole võimeline oma kohustusi täitma,» lausus Kallas.