LUUBI ALL Elupuud toidupoes ehk Eestis aiandus muutuste keerises

Nüüd on sellest ebaharilikust aastast vaid mälestus. «Igal aastal loodad, et läheb paremaks, kuid pärast koroonat tuli energiakriis, seejärel sõda,» võtab olukorra aiandusvaldkonnas kokku aiandustarvikute ja seemnete hulgimüüja Akone OÜ juht Lea Õisma. Hortese tegevjuht Kadri Ulla tõdeb, et aiandussektor tegutseb samas keskkonnas kui teised majandusharud. Valusalt tabas energiahindade tõus, sest kasvuhooned vajavad ju talvel kütmist. Samas muudab aiandussektori väljavaated ebakindlaks asjaolu, et seda saab teatud mõttes paigutada luksuskaupade kategooriasse, mida küll võib soetada, aga tingimata ei pea. «Meil on Euroopa madalaim tarbijakindlus. Kui inimesel tuleb valida toidu- või taimeostu vahel, siis ilma toiduta ju elada ei saa.»