Maksu- ja tolliameti juht: meil võiks olla ettevõtete kohta rohkem andmeid

«Oleme teinud ettepaneku sihitud andmevahetuse sisseviimiseks kommertspankadega. Sealt saaks analüütiliselt otsida ka neid, kel mittekäibemaksukohustuslasena (teame, et piir käibel on 40 000 eurot aastas) käib pangaarvetelt see piir läbi mitu korda,» selgitas Uukkivi.