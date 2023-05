Pankrotihaldur: Balti võrguhaldurid võlgnevad venelastele kuuluvale elektrifirmale miljoneid

«Elering [mis vastutab siinpuhul Balti süsteemihaldurite maksete tegemise eest – toim.] ei maksa, vastab vaevu ettevõttele saadetud maksenõuetele ja võlgneb peaaegu 13 miljonit. Me tegeleme probleemiga praegu ja arvan, et pöördume võla tasumiseks kohtusse,» ütles Valaitis BNS-i Vilniuse toimetusele.

Elering kinnitas BNS-i Vilniuse toimetusele, et on Inter RAO-lt saanud nõudeid teenuste eest tasumiseks, kuid ütles, et Leedu ettevõtte teenuseid pole kasutatud eelmisest suvest.