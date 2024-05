Maakler annab nõu, kuidas sotsiaalmeedias kinnisvara turundada

Võimalus on teha isiklikule Facebooki või Instagrami lehele kinnisvaraobjektiga seonduvad postitused, mida saab jagada sõpradele. Lisaks saavad maaklerid jagada postitust enda business-lehel ja kinnisvarabüroo sotsiaalmeedialehel, et kuulutus jõuaks võimalikult paljude huvilisteni.

Oluline on ka postituse sisu. Tähelepanu tuleb pöörata kvaliteetsetele piltidele ja informatiivsele kuulutusele, pildistamisel ja videote tegemisel on oluline hea valgustus.

Hea võimalus on jagada postitust kinnisvaragruppides. Tasub pisut selekteerida, millises grupis postitust jagada: kas valida piirkond maakonna/linna kaupa, ostu-müügigrupp või üürikinnisvara grupp. Lisaks saab kuulutuse avaldada Facebook Marketplace’is.

Videotuur annab huvilistele ülevaate planeeringust ja parema nägemuse tegelikkusest. Videotuurid on Arco Vara maakleri sõnul muutunud aina populaarsemaks ning seda võimalust kasutatakse ka objekti esitlusena huvilistele, kel ei ole võimalik kohapeale kinnisvaraga tutvuma tulla. Videole saab lisada muusika, teksti ja kõne.

Story’d lähevad üles 24 tunniks ning see on samuti hea võimalus jagada oma kinnisvara kohta infot. «Story’desse saab lisada nii isikliku lehe postitusi kui ka videoid, mis suunavad huvilisi sinu pakutava kinnisvaraga tutvuma. Story’dena saab teha ka objekti tutvustamise kohta lühiajalisi meeldetuletusi, kuhu saab lisada vaid vihje, mida pakud, ning edasi juba otse huvilistega suhelda.»

Maaklerid saavad lisaks tasuta reklaamile oma sotsiaalmeedia business-lehel avaldada tasulist reklaami. Maakleri seljatagune on kinnisvarabüroo, kellel on suurem reklaamieelarve ning kogemused sotsiaalmeedias objektide turundamisel.

«Valida saab päevade arvu järgi, kui kaua kuulutus avaldatud on. Eelkõige on reklaam suunatud sama valdkonna sihtgrupile. Samuti on võimalus näha, kui paljude inimesteni sinu kuulutus lõpuks jõuab,» märkis maakler.