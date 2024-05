«Ettevõtted vaatavad ikka regulaarselt oma tööprotsesse üle ja teevad vajadusel ümberkorraldusi, et tegevust tõhustada. Seda teeb ka Tallink Grupp. Antud juhul on tegemist mõne ametikoha koondamisega, kus nägime tööprotsesside tõhustamise võimalust ning tööülesanded on edaspidi jagatud erinevate meeskonnaliikmete vahel. Koondamisprotsessid ei ole kunagi kerged ja otsuseid ei tehta kergekäeliselt, kuid kahjuks on need aeg-ajalt vajalikud, tagamaks ettevõtte suurim võimalik efektiivsus ja jätkusuutlikkus,» ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.