Eelmisel nädalal tuli avalikuks, et maa-ameti uus IT-rakendus, mis pidi inimeste elu lihtsamaks muutma, on Eesti elu hoopis nädalateks pausile pannud: kuna rakendus minu.kataster ei töötanud, ei saanud inimesed maamõõtjatele töid ette anda ega maamõõtjaid töid teostada. Elu seisis sisuliselt paar kuud.

Kui palju see maksis? Algselt oli maa-amet valmis rakenduse eest riigihangete registri andmete järgi pakkuma 3 miljonit eurot, aga 2021. aastal sõlmitud raamlepingute järgi selgus, et põhitegija Concise Systems OÜ oli projekti valmis ära tegema 662 087 euroga ja Helmes 147 262 euroga. «Tegemist on raamlepinguga, mille alusel tehakse maatoimingute platvormi keskkonnas erinevaid töid. E-katastri arendusega seoses korraldati 7 minikonkurssi, hankelepingud sõlmiti 27. oktoobril 2021. Projekt rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengufondist 282 528 euro ulatuses,» teatati maa-ametist.