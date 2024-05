Automaks Järjekordne maksuplaan muudab Eesti autopargi veelgi vanemaks

Amservi juhi Rene Vareki sõnul mõjutab plaanitav automaksu muudatus kõiki juba registris olevaid autosid. «Kuigi kõiki muutustega seotud detaile ei ole veel jõutud läbi arvestada, siis tänase arusaama kohaselt mõjutab antud muudatus eriti tugevalt odavamaid ja vanemaid autosid,» ütles Varek. «Seda ennekõike just seepärast, et planeeritav automaks tuleks tasuda absoluutväärtuses arvestatuna, kuid kuna kasutatud autode hind on madalam uutest autodest, siis suhteliselt mõjutab see auto väärtust rohkem.»