Teenindajaid koheldakse sageli halvasti

Positiivsete kogemuste kõrval teab Karpov omast kogemusest, kui tihti teenindajaid negatiivselt koheldakse ning nendib, et tegu on selge märgiga, et inimesed pole ise teenindusvaldkonnas varem töötanud. «Kui oled ise teisel pool letti olnud või sul on teenindusvaldkonnas sõpru ja tuttavaid, siis hakkad oma käitumist jälgima,» ütles ta. «Seetõttu proovin ise alati eriti viisakas ja sõbralik olla. See töö on väga raske ning teenindajaid tuleb hoida,» ütles ta.

Kuigi uuringu kohaselt arvavad teenindajad ise, et Eesti teeninduse kvaliteet on aastatega langenud, siis Karpov sellega ei nõustu. «Minu kogemuse põhjal on teenindus just paranenud. Näiteks käisime hiljuti sõpradega Tartu restoranis Kolm Tilli, kus teenindaja panustas aega meiega suhtlemisele ning oskas väga häid soovitusi jagada. Samuti meeldib mulle välja kujunenud tava, et teenindajad käivad söömise ajal kontrollimas, kas kõik on hästi – nad tõesti hoolitsevad sinu eest,» sõnas Karpov.

Tele2 teenindusguru ja coachi Liis Jägeri sõnul on meeldiv näha, et noored väärtustavad teenindajatööd niivõrd kõrgelt. «Uus põlvkond on väga empaatiline ning mõtleb ja arvestab teiste tunnetega. Samas näitavad uuringud, et noorte jaoks on teenindustöö ka seetõttu keerulisem. Nad tunnetavad rohkem vaimse tervise muresid ning tajuvad tugevamalt pingelisi olukordi,» ütles ta.