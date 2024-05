Üks enim vaieldud maksumuudatus, mille valitsus ellu viia soovib, on niinimetatud tulumaksureform. Sellega tõstetakse tulumaksumäär 20 protsendilt 22 protsendile. Reformi teine osa on 700-eurone tulumaksuvabastus kõikidele palkadele.

See muudatus paneb kulme kergitama, kuna üksikisikul on sellest võita vähe, riigil kaotada aga palju. 700-eurone tulumaksuvabastus lööb rahandusministeeriumi enda arvutuste järgi riigieelarvesse poole miljardi euro suuruse augu ja seda igal aastal. See on umbes sama palju kui planeeritud kaitsekulutused (300 miljonit) ja automaks (ca 236 miljonit) kokku.