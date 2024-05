Pank annab nõu: kuidas suvekodu valida?

Koroonaviiruse pandeemia tõi kaasa nõudluse hüppelise kasvu suvilate järele, kui selgus, et üha enam inimesi sai ja tahtis töötada kas osaliselt või täielikult kontorist eemal. Viimasel aastal on aga see trend ebakindluse tõttu majanduses mõnevõrra raugenud ning võrreldes möödunud kevadega on inimeste huvi suvilate vastu tagasihoidlikum. LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on inimesed muutunud lisakohustuste võtmisel ettevaatlikumaks, mis on jahenenud majanduses ootuspärane.