Eelmise aasta lõpus kehtestatud USA sanktsioonid välispankade suhtes on muutnud Venemaa raha liikumise palju raskemaks, kirjutab Financial Times.

USA poolt detsembris kehtestatud sanktsioonide sihtmärgiks on pangad, mis rahastavad Venemaa sõjategevusele elutähtsa varustuse ostmist. Sanktsioonid on suunatud nende riikide pankade vastu, kus kaubavahetus Venemaaga on pärast Ukraina agressioonisõja algust märkimisväärselt kasvanud.