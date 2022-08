Saksamaa energiafutuurid kuulutavad süsimusta tulevikku

Bloombergi teatel on energiabörsil rallivate instrumentide kallinemise taga peamiselt Venemaa maagaasi ekspordi piirangud, kuid mitte ainult. Ka Prantsusmaa tuumaenergia toodang, mis on traditsiooniliselt moodustanud piirkonna elektrisüsteemi selgroo, on jätkuvalt aastakümnete madalaimal tasemel. Lisaks on mitmete riikide hüdroenergia varud samuti viimaste aastate halvimas seisus.