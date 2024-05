Kuidas vältida kasutatud auto ostmisel petta saamist: 10 kõige levinumat pettust

Facebook Marketplace

Facebook Marketplace'is on väga levinud ostjate petmine autovaruosadega, mille eesmärk on reklaamida näiteks rehvikomplekti või haruldast keredetaili populaarsele autole ning jätta mulje, et tegemist on väga soodsa pakkumisega. Nad paluvad ostjal raha üle kanda ja seejärel kaovad. Kahjuks on Facebook Marketplace'il väga piiratud kvaliteedikontroll ja olematu klienditugi, seega peaksid ostjad olema väga ettevaatlikud ning alles siis kauba eest tasuma, kui nad on seda isiklikult näinud.

Odomeetri pettus

Odomeetri tagasikerimisega tegelevad petturid, kes püüavad kunstlikult müüdava auto väärtust suurendada. Vanemaid autosid on võimalik tagasi kerida mehaaniliselt või diagnostikaseadmetega, mis ühenduvad uuemate sõidukitega. Tagasikeritud odomeeter jätab mulje, et autoga on sõidetud vähem kilomeetreid kui tegelikult, seades seeläbi juhi ohtu, sest ta võib osta mehaaniliste probleemidega auto, mis on reaalsuses palju vähem väärt, kui ta selle eest maksis.

Varjatud kahjustused

See on tavaline, et sõidukid saavad iga paari aasta tagant kahjustusi. Mõnikord müüjad aga ei avalda üksikasju auto kahjustuste ajaloo kohta ja ainus võimalus seda kindlaks teha on kontrollida auto ajalugu. Ostes kasutatud auto, millel on minevikus tõsiseid kahjustusi olnud, võib ostja remondikulude alla lõpuks palju raha panna. Rääkimata sellest, et sõidukil võivad olla ka struktuurikahjustused, mis seavad ohtu selle turvalisuse.

Võltsitud sõiduki ajaloo aruanne