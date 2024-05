ANDRUS KARNAU Kuidas ahne töö neelas naiste sissetuleku

Harvardi ülikooli professor Claudia Goldin pälvis mullu Nobeli majandusteaduste auhinna selle eest, et on edendanud meie arusaamist naistest tööturul. Ta on kolmas naine, kes on pälvinud Nobeli majanduspreemia ja samas esimene naine, kes on saanud selle ainuisikuliselt. Pildil on ta Harvardi ülikoolis antud pressikonverentsil.

Foto: Lauren Owens Lambert/AFP/Scanpix