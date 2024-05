Uuring Palgatõusu nullivad ära kasvanud toidu- ja kommunaalkulud

Kolme aastaga on netopalk kõige rohkem kasvanud Vilniuses, kuid 1708 euroga on endiselt kõrgeim keskmine netopalk Tallinnas. Kuigi Eestis jääb peredele igakuisest palgast kätte suurim summa, siis on Tallinnas võrreldes Riia ja Vilniusega ka kõige kallim elada, teatas Swedbank.

Swedbanki uuringus võrreldi Tallinna, Riia ja Vilniuse ühe keskmise leibkonna sissetulekuid ja nende kolme peamist püsikulu, et saada aimu, millises Balti riigi pealinnas jääb perele pärast toidu, kommunaalkulude ja ühistranspordi eest tasumist kõige rohkem raha kätte. Uuringu aluseks on pealinnas renoveerimata korrusmaja 70-ruutmeetrises korteris elav pere, kus on kaks alaealist last ja mõlemad vanemad teenivad pealinna keskmist palka.

Alates 2021. aastast on keskmine netopalk kasvanud märkimisväärselt kõigis kolmes pealinnas. Uuringu aluseks oleva leibkonna netopalk on seejuures enim ehk lausa 42 protsenti kasvanud Vilniuses. Võrreldaval perioodil on netopalk tõusnud Riias 29 protsenti ja Tallinnas 24 protsenti.

Perede igakuist sissetulekut mõjutavad ka lastetoetused. Balti riikide võrdluses on suurim lastetoetus Leedus, kus summa on kahe lapse puhul 192,5 eurot kuus. Järgneb Eesti 160 euro ja Läti 100 euro suuruse lastetoetusega. «Kui arvutada kokku uuringu aluseks olnud leibkonna netosissetulek ja riigiti saadavad lapsetoetused, siis pere tulud on Tallinnas 3576 eurot, Vilniuses 3126,5 eurot ja Riias 2655 eurot,» sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.