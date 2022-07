Neste uuring: säästlikud sõiduvõtted vähendavad kütusekulu kuni 15 protsenti

Hiljuti 1000 soomlase seas läbiviidud küsitluse järgi usub 54 protsenti vastanutest, et sõidab kliimasõbralikult, samas kui iga neljas ei oska öelda, kas nende sõidustiil on kliimasõbralik, teatas Neste.

Küsitluse järgi peavad end kõige kliimasõbralikumaks autojuhiks soomlased vanuses 25–34 ja 55–64 eluaastat. Kliimasõbraliku sõidu peamine põhjus on soov säästa kütust. Tervelt 72 protsenti 18–24-aastastest ütles aga, et soov vähendada heitgaase ja kaitsta loodust oli nende peamine motivaator kliimasõbralikule sõidule.

Sõidustiili ja marsruudivaliku mõju heitmetele ja kütusekulule on varem uurinud ka VTT ja Neste. 2020. aasta kevadel uuris Neste koos HERE Technologiesi ja PTV Grupiga marsruudivaliku mõju maanteetranspordi heitkogustele. Soomes on Helsingi suurlinnapiirkonnas tehtud katsed näidanud, et kliimasõbralikuma marsruudi valimine võib vähendada süsihappegaasi emissiooni kuni 6 protsenti võrreldes kiireima marsruudiga, mida navigatsioonirakendused kõige sagedamini soovitavad.