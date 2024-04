Soomlased marus: elekter on niigi kallis, kuid nüüd pannakse veel kaks tuumareaktorit korraga hooldusesse

Nord Pooli elektriturul on juba täna ja homme haruldane olukord, kus Soome piirkonnas maksab elekter rohkem kui Eestis. Eriti suur kõrvalekalle oli täna keskpäeval, mil Soomes maksis börsielekter 203 eurot megavatt-tunni eest, mis oli pea kolm korda kallim kui Eestis.

Kui homme maksab börsielekter Eestis keskmiselt 64 eurot MWh, siis Soomes 67 eurot. Üldjuhul on Soomes elekter tänu rohkele taastuvenergiale ja tuumajaamadele Eestist odavam. Kuna üks Estlinki elektriühendustest Soomega on rivist väljas, on Eesti tarbijatele põhjanaabrite probleemidel küllaltki piiratud mõju.