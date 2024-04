Inchcape Motors avas oma esimese Fordi esinduse

Inchcape Motorsi Fordi ärijuhi Sten Esna sõnul on Fordi selle aasta märksõna elekter. «Aasta lõpus näeme tänavapildis esimesi elektri-Explorereid ja saame jagada infot täiselektrilise Puma kohta. Ka tarbesõidukite poolel laiendab Ford enda elektriautoparki, Eestisse jõuavad täiselektriline Transit ja Tourneo Custom ning suurendatud sõiduulatusega E-Transit. Kindlasti võiks laineid lüüa PHEV ja AWD versioon Transit Connectist. Ford jätkab sportlike tarbeautode MS-RT erimudelite valmistamist ja meie valikus on MS-RT paketiga Ford Transit Custom.»

«Täna on Fordi sõiduautode nimekirjas Focus, Puma, Kuga, Explorer, Bronco, Mustang ja täiselektriline Mustang Mach-E. Kindlasti ei saa ära unustada ka Rangerit, seda autot on mitme varustusastmega ja ka Raptor versioonis. Tarbesõidukite poole pealt on Fordi valik lai ja see on kindlasti Fordi tugevus. Meil on väikekaubikust Transit Courier kuni suure Transiti erinevate versioonideni ning nende seas ka raamautod,» räägib Esna.