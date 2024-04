Tänasel pressikonverentsil küsis Õhtuleht, et neile teadaolevalt olevat uudis sellistest palganumbritest valitsust tõeliselt ärritanud. Seda Võrklaev ei kinnitanud, kuid tõdes, et selline palgatase tekitab enesestmõistetavalt küsimusi. Võrklaeva sõnul on kokku lepitud, et ministeeriumite palgafond on külmutatud, kuid samas on luubi alt välja jäänud sihtasutused.