MILJARDITEHING Saksamaa ja Prantsusmaa hakkavad välja töötama uut lahingutanki

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ja tema Prantsusmaa kolleeg Sebastien Lecornu ütlesid vastastiku mõistmise memorandumit allkirjastades, et uuest lahintankist saab mõlema riigi maakaitse kese, edastas DW.

Boris Pistoriuse sõnul on tegemist ajaloolise kokkuleppega ja kuigi tankitootmiseni on veel pikk tee minna, on kokkulepe oluline verstapost.