Saksamaa kaitseminister: Venemaa on hakanud taastama sõjalisi varusid

Venemaa on 2024. aastal hüppeliselt suurendanud oma sõjatööstust, mis ekspertide sõnul viitab Venemaa kasvavale ohule.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles, et Venemaa sõjatööstus toodab juba praegu rohkem relvi ja laskemoona, kui on vaja Ukrainas sõja pidamiseks. See fakt kinnitab tema sõnul Venemaa järjest kasvavat ohtu.