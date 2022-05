LÕPUKS OMETI ⟩ Google tegi otsingust isiklike andmete eemaldamise lihtsamaks

Interneti otsingumootor tuli hiljuti välja uute põhimõtete ning tööriistadega, mis lubavad kasutajatel lihtsalt ja kiiresti esitada palve oma personaalsete andmete eemaldamiseks, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC. Need personaalsed andmed võivad olla näiteks telefoninumber, e-posti aadress või ka elukoha andmed- mida iganes inimene tahab otsingutulemustest eemaldada.

Kui varem tuli kasutajal andmete eemaldamiseks esitada otsingumootorile tõendid võimaliku kahju tekitamise kohta, olgu selleks siis doksimine või identiteedivargus, siis nüüd saab seda teha palju lihtsamalt: põhjendusi ei pea esitama ning taotluse saab esitada hiireklikiga.

Google’i asepresident Danielle Romain tõdes, et paljude inimeste jaoks on internetis enda turvaliselt tundmise jaoks võtmetähtsusega element see, et neil oleks suurem kontroll selle üle, kuidas nende personaalseid andmeid on võimalik leida.

Siiski ei pruugi otsingumootor iga palvet täita. Nii ei pruugi Google andmeid eemaldada, kui tegemist on uudisväärtusliku infoga: näiteks kui need andmed on kirjas asjakohases uudisloos või valitsuse veebilehes või mujal ametlikus allikas.