HALVIMAKS VALMIS Rootsi valmistub taristu kaitseks, kui sõda laieneb. «Keegi ei oska öelda, kui palju meil aega on»

Bloomberg kirjutab, et Rootsi mõtleb halvimale võimalikule stsenaariumile: sõja levimisele Euroopas. Ning Malmö sadamas asuvast punastest tellistest hoonest on saanud Rootsi ebakindlaks tulevikuks valmistumise sümbol.

Rootsi pealinn Stockholm on Peterburile lähemal kui Berliinile ning juba kümne aasta tagusest Krimmi annekteerimisest alates on NATO värskeim liikmesriik olnud valvel, kuid nagu kirjutab Bloomberg: Rootsi esindajad kinnitasid, et peavad olema valmis olukorraks, kui konflikt liigub läbi Balti riikide edasi.