Kanada keskpank tõstab hüppeliselt intressimäärasid

Kanada keskpank tõstis oma baasintressimäära poole protsendipunkti võrra, mis on suurim intressitõus 22 aasta jooksul. Samuti öeldi, et intressimäärasid on kavas oluliselt tõsta, kuna nad püüavad agressiivselt alandada inflatsiooni, mis on jõudnud kolme aastakümne kõrgeimale tasemele.