Andrus Hiiepuu: juht peab olema «puldis» alates punktist üks

Üle kahe aasta tagasi Ukrainas lahti rullunud tragöödia taustal, mis täna kahjuks jätkuvalt kestab, võitis maailm juurde ühe harukordse liidri. Tänastel juhtidel on temalt väga palju õppida. Volodõmõr Zelenskõi teab, kuidas mobiliseerida energiat ja panna inimesed ühise eesmärgi nimel tegutsema, võiduni välja. See on midagi, mis sünnib koostegutsemisest ja -mõtlemisest ning mille vaimus liigub meeskond edasi – olenemata sellest, kas juhtida riiki või organisatsiooni. Samas peab alati kaasnema ka energia suunamine ja säilitamine. Seega on siin kolm olulist etappi, mis üksteist täiendavad.