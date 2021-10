Arco Vara: elamispind muutub veelgi kättesaamatumaks

Käib hinnatõus, mis jätkub veel ka lähikvartalitel, selgitas Eliste Arco Vara kinnisvaraturu lühiülevaates. Lisaks energiahindadele on hakanud tõusma ka toiduainete hinnad ning sellele järgnevad järk-järgult ka muud kaubagrupid, lisas ta.

Ehitusmaterjalide hinnalangust ei ole tema sõnul lähitulevikus oodata ning kiirenenud tarbijahindade kasvu tõttu on ainult aja küsimus, kui ka tööjõud soovib varasemast enam palka saada, ning see omakorda survestab kaupade ja teenuste hinnakasvu lõpptarbija jaoks jätkub.

Hinnasurve jõuab igasse eluvaldkonda

«Võib eeldada, et inimeste reaalsissetulekute kasv on lähikuudel suhteliselt napp ning Eesti mediaanpalka või alla selle teenivate kodanike jaoks on olukord, kus toidukorv ning energiahinnad on üha kallimad, suhteliselt trööstitu,» tõdeb analüütik.

Eliste toob välja, et nii korterite kui ka üksikelamute hinnad on enamikes Eesti piirkondades kasvanud 2020. aasta sügisest sõltuvalt erinevatest teguritest 15 kuni 25 protsendi võrra ning viimaste kuude pakkumishindade kasv tõotab hoida tehingute hinnad tõusuteel veel pikema perioodi vältel.

«Kiirenema on hakanud ka tarbijahindade üleüldine kasv, mis on globaalselt viinud finantsturgudel volatiilsuse kasvuni,» märkis analüütik ja lisas, et 2008. aastal oli tollase majanduskasvu perioodi lõppfaasis tarbijahindade aastane kasv Eestis 10,4 protsendi tasemel.